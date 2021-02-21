Тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын в разговоре с "Правдой.Ру" дал прогноз на финальный матч Australian Open между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем. По его словам, у россиянина хорошие шансы выиграть турнир.
"Я считаю, что у Медведева очень неплохие шансы. Он хорошо играет с Джоковичем на харде, одерживал не одну победу. Правда, из трех сетов. Здесь будет матч из пяти. Но, я считаю, что если удастся справиться с нервами и показать тот теннис, который он показывает в последнее время, то шансы очень хорошие", — заявил Куницын.
Также специалист назвал преимущество Медведева перед Джоковичем.
"100% подача у него лучше, чем у Новака. Плюс физические кондиции сейчас замечательные. Поэтому за счет этих двух компонентов может переиграть", — заявил тренер мужской сборной.
Финальный матч запланирован на 21 февраля, на 11.30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка можно будет увидеть на телеканале Eurosport.
"Матч ТВ" начнёт трансляцию в 13.15.
Статистика личных встреч пока в пользу Джоковича — четыре победы против трёх у Медведева. До 2019 года серб имел полное преимущество над россиянином — три выигранных матча.
Затем Медведев победил на грунте в Монте-Карло, на харде в Цинциннати, а также на Итоговом турнире в Лондоне.
Джокович примет участие в девятом финале Australian Open. Предыдущие восемь серб выиграл. Четыре раза он победил британца Энди Маррэя, дважды — испанца Рафаэля Надаля, по одному разу — француза Жо-Фильфрида Тсонгу и австрийца Доминика Тима.
Джокович выиграл два предыдущих турнира в Австралии.
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