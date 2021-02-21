Нигерийский полузащитник Виктор Мозес по окончании сезона-2020/21 уйдет из "Спартака". Об этом сообщило издание Championat.com.
Мозес играет в "Спартаке" с октября. Ранее он играл за лондонский "Челси", но перешёл в российский клуб на правах аренды с последующей возможностью выкупа трансфера.
Издание отмечает, что руководство клуба уже определилось, что не будет продлевать контракт с футболистом.
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