Мозес уйдет из "Спартака" в конце сезона

Нигерийский полузащитник Виктор Мозес по окончании сезона-2020/21 уйдет из "Спартака". Об этом сообщило издание Championat.com.

Мозес играет в "Спартаке" с октября. Ранее он играл за лондонский "Челси", но перешёл в российский клуб на правах аренды с последующей возможностью выкупа трансфера.

Издание отмечает, что руководство клуба уже определилось, что не будет продлевать контракт с футболистом.