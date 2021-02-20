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Логинов поднял Россию на третье место мужской эстафеты ЧМ по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

В словенской Поклюке на чемпионате мира по биатлону проходит мужская эстафета. Россию в этой гонке представляют Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Логинов поднял Россию на третье место мужской эстафеты ЧМ по биатлону

Этап Халили

Забойщик российской команды взял два дополнительных патрона на первом огневом рубеже. Отставание Халили после "лёжки" составило 22,4 секунды. На круг он ушёл 18-м.

Со второго рубежа лидером ушёл норвежец Струла Легрейд, а следом за ним белорус Никита Лобастов и украинец Богдан Цимбал. Халили закрыл все мишени без дополнительных патронов и пересёк отсечку 11-м с отставанием в 29 секунд.

Последний круг Халили провёл удачно — отставание от Легрейда увеличилось, но норвежец на своём этапе "разорвал" всех. Елисеев получил эстафету восьмым с отставанием от второго места в 14 секунд.

  • 1. Норвегия — 18.03,3 (0+1).
  • 2. Белоруссия — +22,7 (0+1).
  • 3. Франция — +22,8 (0+3).
  • 8. Россия — +36,4 (0+2).

Этап Елисеева

Норвежцы в лице Тарьея Бё продолжили доминировать над другими командами. Точная стрельба на первом рубеже привела к тому, что гандикап этой команды увеличился до 25 секунд. Елисеев также удачно провёл стрельбу лёжа и ушёл на круг седьмым с отставанием в 45 секунд. 

На "стойке" Тарьей использовал сразу три доппатрона, на ошибались и другие команды. Отрыв норвежцев сократился до 17 секунд, вторыми на круг ушли швейцарцы. Елисеев взял один доппатрон и ушёл шестым с рубежа с отставанием в 32 секунды.

Последний круг Елисеев провёл в ноги с Бё и поднялся на пятое место. Выше россиян эстафету передали также Италия, Украина и Словения.

  1. Норвегия - 36.16,9 (0+5).
  2. Италия - +12,4 (0+8).
  3. Украина - + 14,2 (0+0).
  4. Словения - +26,3 (0+5).
  5. Россия - +31,1 (0+3).

Этап Логинова

Логинов на первом огневом рубеже не допустил ни одного промаха. На круг он ушёл вместе со швейцарцем в борьбе за четвёртое место. Отставание от лидера Йоханнеса Бё составило 35 секунд, но от борьбы за медали - 17 секунд.

На "стойке" Бё выбил пять из пяти и улетел на круг с ещё большим отставанием от соперников. Вторым отсечку пересёк украинец Артём Прима. Логинов промахнулся последним выстрелом, но взял только один доппатрон и ушёл с рубежа третьим.

На последнем круге Логинов убежал от итальянца Джакомеля и передал эстафету Латыпову третьим с преимуществом в 16 секунд. 

  1. Норвегия - 53.54,3 (0+3).
  2. Украина - +48,7 (0+1).
  3. Россия - +59,5 (0+4).
  4. Италия - +1.15,9 (1+11).

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Автор: Артём Пермяков
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