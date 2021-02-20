Логинов поднял Россию на третье место мужской эстафеты ЧМ по биатлону

В словенской Поклюке на чемпионате мира по биатлону проходит мужская эстафета. Россию в этой гонке представляют Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Этап Халили

Забойщик российской команды взял два дополнительных патрона на первом огневом рубеже. Отставание Халили после "лёжки" составило 22,4 секунды. На круг он ушёл 18-м.

Со второго рубежа лидером ушёл норвежец Струла Легрейд, а следом за ним белорус Никита Лобастов и украинец Богдан Цимбал. Халили закрыл все мишени без дополнительных патронов и пересёк отсечку 11-м с отставанием в 29 секунд.

Последний круг Халили провёл удачно — отставание от Легрейда увеличилось, но норвежец на своём этапе "разорвал" всех. Елисеев получил эстафету восьмым с отставанием от второго места в 14 секунд.

1. Норвегия — 18.03,3 (0+1).

2. Белоруссия — +22,7 (0+1).

3. Франция — +22,8 (0+3).

8. Россия — +36,4 (0+2).

Этап Елисеева

Норвежцы в лице Тарьея Бё продолжили доминировать над другими командами. Точная стрельба на первом рубеже привела к тому, что гандикап этой команды увеличился до 25 секунд. Елисеев также удачно провёл стрельбу лёжа и ушёл на круг седьмым с отставанием в 45 секунд.

На "стойке" Тарьей использовал сразу три доппатрона, на ошибались и другие команды. Отрыв норвежцев сократился до 17 секунд, вторыми на круг ушли швейцарцы. Елисеев взял один доппатрон и ушёл шестым с рубежа с отставанием в 32 секунды.

Последний круг Елисеев провёл в ноги с Бё и поднялся на пятое место. Выше россиян эстафету передали также Италия, Украина и Словения.

Норвегия - 36.16,9 (0+5). Италия - +12,4 (0+8). Украина - + 14,2 (0+0). Словения - +26,3 (0+5). Россия - +31,1 (0+3).

Этап Логинова

Логинов на первом огневом рубеже не допустил ни одного промаха. На круг он ушёл вместе со швейцарцем в борьбе за четвёртое место. Отставание от лидера Йоханнеса Бё составило 35 секунд, но от борьбы за медали - 17 секунд.

На "стойке" Бё выбил пять из пяти и улетел на круг с ещё большим отставанием от соперников. Вторым отсечку пересёк украинец Артём Прима. Логинов промахнулся последним выстрелом, но взял только один доппатрон и ушёл с рубежа третьим.

На последнем круге Логинов убежал от итальянца Джакомеля и передал эстафету Латыпову третьим с преимуществом в 16 секунд.

Норвегия - 53.54,3 (0+3). Украина - +48,7 (0+1). Россия - +59,5 (0+4). Италия - +1.15,9 (1+11).

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