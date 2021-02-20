Хабиб рассказал, как попал в реанимацию со свинкой перед боем с Гэтжи

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как переболел свинкой перед боем против Джастина Гэтжи. Спортсмен отметил, что очутился в реанимации и пропустил 15 дней подготовки к поединку.

"У меня в тот день вышла свинка. И все говорили — почему он маску надел. Лицо было опухшее. Заболел я 9 сентября, а вылетать нужно было 10-го. 24 октября был бой. В самолёте поднялась температура, прилетел — было всё хуже и хуже. Потом попал в больницу и провёл в реанимации пять дней. И только 24 сентября я начал тренироваться. Это, считай, 15 дней без тренировок", — рассказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Магомеда Исмаилова.

Нурмагомедов также показал фотографию того, как опухло его лицо во время болезни.

Хабиб досрочно победил Гэтжи и защитил свой титул UFC в лёгком весе. После боя Нурмагомедов заявил, что завершит карьеру.