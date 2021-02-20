Стал известен состав сборной России на мартовские этапы КМ по биатлону

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о планах команды после чемпионата мира. Биатлонистам предстоит провести три этапа Кубка мира в Нове-Место и Эстерсунде.

Состав женской команды

По слова Шашилова, в состав женской сборной войдут те спортсменки, которые принимали участие в чемпионате мира:

Евгения Павлова,

Ульяна Кайшева,

Светлана Миронова,

Татьяна Акимова,

Ирина Казакевич,

Лариса Куклина.

Состав мужской команды

В мужской сборной произойдут изменения. По словам главы СБР Виктора Майгурова, Антон Бабиков после ЧМ останется в России. Его в Кубке мира могут заменить Кирилл Стрельцов или Василий Томшин.

Таким образом, состав команды на данный момент выглядит так:

Александр Логинов,

Матвей Елисеев,

Эдуард Латыпов,

Карим Халили,

Евгений Гараничев.

Этапы Кубка мира в Нове-Место пройдут с 4 по 14 марта. Соревнования в Эстерсунде запланированы с 19 по 21 марта.