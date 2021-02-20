Стал известен состав сборной России на мартовские этапы КМ по биатлону

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о планах команды после чемпионата мира. Биатлонистам предстоит провести три этапа Кубка мира в Нове-Место и Эстерсунде.
По слова Шашилова, в состав женской сборной войдут те спортсменки, которые принимали участие в чемпионате мира:
В мужской сборной произойдут изменения. По словам главы СБР Виктора Майгурова, Антон Бабиков после ЧМ останется в России. Его в Кубке мира могут заменить Кирилл Стрельцов или Василий Томшин.
Таким образом, состав команды на данный момент выглядит так:
Этапы Кубка мира в Нове-Место пройдут с 4 по 14 марта. Соревнования в Эстерсунде запланированы с 19 по 21 марта.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Объединение России, Украины и Белоруссии пугает Запад: подробнее о нём рассказал политолог РАНХиГС Александр Новокрещёнов.