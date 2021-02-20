Фуркад посоветовал убрать персональных тренеров из сборной России

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад высказал своё мнение о проблемах сборной России по биатлону. По его словам, выступать хорошо спортсменам мешают их личные тренеры.

"Когда я смотрю на российскую команду, то не понимаю, почему рядом с биатлонистами так много персональных тренеров. Такого нет в других командах. Вы никогда не сможете добиться единства с таким подходом. Так что, если бы я стал тренером или менеджером сборной России, то первым делом занялся бы объединением команды", — заявил Фуркад в эфире "Матч ТВ".

Ранее со стороны тренеров сборной России прозвучала критика в адрес спортсменов, которые готовились к чемпионату мира по собственным планам. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров после женской эстафетной гонки заявил, что разговор по этому поводу с Александром Логиновым и Матвеем Елисеевым уже начался.