20 февраля в Москве и Санкт-Петербурге состоятся два матча 1/8 финала Кубка России. Обе игры пройдут в сложных погодных условиях.
В 17.00 на поле "Газпром Арены" выйдут "Зенит" и тульский "Арсенал". Питерцы - лидеры чемпионата России с отрывом от ЦСКА в четыре очка, "канониры" - одни из аутсайдеров.
Но в кубковых матчах предыдущие результаты команд отходят на второй план. Тем более после продолжительного перерыва футболисты будут только вкатывать в сезон.
В Санкт-Петербурге ожидается температура -7. Но у этих команд есть преимущество - крыша "Газпром Арены", которая убережёт от холода и осадков.
В 19.30 в Москве ожидается ещё меньшая температура. Команды выйдут на поле при температуре -11 градусов. Кроме того, вечером в столице возможен снег.
Спартаковцы и динамовцы в первой части сезона показали почти одинаковые результаты - разница между командами составляет пять очков в пользу красно-белых. Обе команды выступают под руководством немецких тренеров - Доменико Тедеско и Сандро Шварца.
В октябре московское дерби в РПЛ завершилось ничьей - 1:1.
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