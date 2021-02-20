На морозе: российский футбол возвращается матчами в двух столицах

20 февраля в Москве и Санкт-Петербурге состоятся два матча 1/8 финала Кубка России. Обе игры пройдут в сложных погодных условиях.

"Зенит" - "Арсенал"

В 17.00 на поле "Газпром Арены" выйдут "Зенит" и тульский "Арсенал". Питерцы - лидеры чемпионата России с отрывом от ЦСКА в четыре очка, "канониры" - одни из аутсайдеров.

Но в кубковых матчах предыдущие результаты команд отходят на второй план. Тем более после продолжительного перерыва футболисты будут только вкатывать в сезон.

В Санкт-Петербурге ожидается температура -7. Но у этих команд есть преимущество - крыша "Газпром Арены", которая убережёт от холода и осадков.

"Динамо" - "Спартак"

В 19.30 в Москве ожидается ещё меньшая температура. Команды выйдут на поле при температуре -11 градусов. Кроме того, вечером в столице возможен снег.

Спартаковцы и динамовцы в первой части сезона показали почти одинаковые результаты - разница между командами составляет пять очков в пользу красно-белых. Обе команды выступают под руководством немецких тренеров - Доменико Тедеско и Сандро Шварца.

В октябре московское дерби в РПЛ завершилось ничьей - 1:1.