Лыжница Зайферт не может прийти в себя после фотосессии для Playboy

Чемпионка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Юлиана Зайферт рассказала о фотосессии для журнала Playboy. 31-летняя спортсменка опубликовала откровенные фотографии в Instagram.

По словам Зайферт, съёмка была трудной, поэтому она до сих пор не может прийти в себя. Лыжница назвала фотосессию незабываемым опытом.

"Не могу прийти в себя. Телефон в последние несколько дней разрывается. Это был незабываемый опыт. Я получила заряд энергии, который останется со мной на продолжительное время", - приводит Mitteldeutsche Zeitung слова Зайферт.

Юлиана Зайферт

Прыгунья с трамплина завоевала две золотые медали на чемпионате мира в Зефельде в 2019 году. Зайферт была участницей командного турнира у женщин, а также смешанного турнира. В обоих соревнованиях сборная Германии одержала победу.

Лучший результат в индивидуальной программе Зайферт - четвёртое место на том же турнире.

В общем зачёте Кубка мира Зайферт была третьей в сезоне-2018/19. Тогда она выиграла четыре соревнования на трамплинах в Лиллехаммере, Нижнем Тагиле и Чайковском.