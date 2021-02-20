Тренер Логинова объявил бойкот российской прессе

Личный тренер биатлониста Александра Логинова Александр Касперович заявил, что не будет отвечать на вопросы российских СМИ. Наставник, который сейчас работает со сборной Болгарии, считает критику своего подопечного необоснованной.

Ранее сообщалось, что старший тренер российской мужской команды Юрий Каминский недоволен тем, что Логинов готовился к чемпионату мира самостоятельно. С этим он связал неудачные результаты спортсмена на турнире в Поклюке — 26-е место в спринте, 16-е место в преследовании, 31-е место в индивидуальной гонке.

"Я больше не хочу общаться с нашей прессой, я уже не хочу ни о чем говорить", — приводит "РИА Новости" слова Касперовича.

Также специалист посоветовал журналистам брать интервью у "хороших экспертов".

Логинов работает с Касперовичем продолжительное время. На прошлом чемпионате мира в Антхольце россиянин завоевал золотую медаль в спринте и бронзовую награду в преследовании.