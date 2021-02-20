Российская вакцина "Спутник V" заинтересовала Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Организация направила соответствующий запрос в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
В WADA хотят получить информацию о вакцине — точный состав, свойства и другие дополнительные сведения. Вместе с тем, в агентстве считают, что "Спутник V" не нарушает антидопинговых правил, поэтому может применяться спортсменами.
"У WADA нет оснований полагать, что с этой вакциной есть какие-либо проблемы с точки зрения антидопинговых правил", — приводит ТАСС заявление агентства.
Также в WADA отметили, что сделали запросы в антидопинговые агентства других стран, которые производят вакцины от коронавируса. Например, запрос получила британская UKADA. Кроме того, WADA контактирует с производителями вакцин напрямую, чтобы получить информацию о препаратах.
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