Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал ограничения, с которыми будет выступать сборная России на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Команде по решению WADA, подтверждённом CAS, запрещено использовать национальную символику до декабря 2022 года.
Название "сборная России" запрещено к использованию. Вместо этого российские спортсмены будут выступать под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee).
Также стало известно, что российские спортсмены будут использовать флаг и логотип Олимпийского комитета России (ОКР). На нём будут присутствовать цвета российского флага — красный, белый и синий.
Кроме того, ОКР уже согласовал доработанный дизайн формы, в которой будут выступать россияне. В скором времени она будет представлена общественности.
"Мы согласовали с МОК доработанный дизайн формы наших спортсменов и официальных лиц в Токио", — приводит пресс-служба ОКР слова главы организации Станиславом Поздняковым.
Также Поздняков сообщил, что пока нет определённости с мелодией, которая будет использована вместо гимна России. ОКР направил в МОК на согласование мелодию песни "Катюша".
"Мы направили предложенную комиссией спортсменов ОКР композицию "Катюша", ждем решения", — заявил Поздняков.
Если мелодия будет утверждена, то её можно будет использовать на всех чемпионатах мира.
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