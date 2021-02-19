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"Тамбов" сыграет с "Локо" в Кубке России, несмотря на долги

Спорт » Командные виды » Футбол

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова сообщила, что команда готовится к матчу Кубка России против "Локомотива". Игра 1/8 финала запланирована на 21 февраля.

"Тамбов" сыграет с "Локо" в Кубке России, несмотря на долги

Ранее сообщалось, что "Тамбов" снимется с Кубка России из-за сложно финансовой ситуации. Несмотря на это, клубу удалось снять запрет на регистрацию новичков, то есть сформировать заявку на турнир.

"Заявку открыли, сейчас занимаемся заявкой новичков. "Тамбов" поедет на матч Кубка России", — приводит "РИА Новости" слова Коноваловой.

Денег дала РПЛ

Долги "Тамбова" составляли 130 млн рублей. Команда получила достаточное количество средств от Российской премьер-лиги (РПЛ), чтобы обеспечить временное снятие запрета на регистрацию. Мониторить ситуацию в клубе будут РФС и РПЛ, команда доиграет оставшуюся часть сезона.

"Тамбов" продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях", — говорится в заявлении клуба.

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Автор: Артём Пермяков
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