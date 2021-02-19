Медведев доволен, что не наделал глупостей в матче с Циципасом

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open. В полуфинале он обыграл грека Стефаноса Циципаса.

Медведеву хватило 2 часов 11 минут, чтобы преодолеть сопротивление противника. Циципас навязал борьбу только в третьем сете — 6:2, 6:4, 7:5.

Россиянин в этом матче сделал 17 подач навылет и допустил всего две двойные ошибки. Он выиграл 88% очков на первой подаче.

Медведев заставил Циципаса нервничать

Во время обмена сторонами греческий теннисист не смог совладать с нервами. Он бросил бутылку на корт, что запрещено правилами.

Медведев обратил на это внимание судьи, но тот вынес греку только устное предупреждение.

Медведев приблизился к Надалю

В рейтинге ATP Медведев прочно закрепился на третьей строчке. На его счету теперь 9735 очков.

Россиянин вплотную приблизился к Рафаэлю Надалю, у которого 9850 очков. Чтобы стать второй ракеткой мира, Медведеву нужно выиграть турнир.

Когда финал

В финале Медведев встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Игра состоится 21 февраля. Начало встречи — 11.30 по московскому времени.

Для Медведева это второй финал на турнирах "Большого шлема" и первый в Австралии. Джокович провёл восемь финалов Australian Open, в которых одержал восемь побед.

"Я рад, что сдержал нервы"

Медведев после матча признался, что почувствовал напряжение в третьем сете при счёте 4:3 в пользу Циципаса. Россиянин заявил, что смог собраться и не отдать сет противнику.

"Я рад, что сдержал нервы. Даже в напряженные моменты я не делал глупостей. Только в одном гейме, когда проиграл свою подачу из-за двойной ошибки. На US Open у меня получилось выиграть третий сет у Надаля после двух проигранных. Я думал, что Циципас может сделать то же самое. Поэтому старался подавать навылет. Этот третий сет нужно было выигрывать и не доводить до четвёртого", - заявил Надаль после игры.