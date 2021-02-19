Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Лолита Милявская рассекретила имя нового избранника
В Индии бездомный скончался от "окаменевшего" сердца
Владимир Джабаров рассказал о политике Брюсселя и терпении Москвы
Джигурда прокомментировал идею Борецкого о кладбище для звезд
Лавина сошла на федеральную трассу в Красноярском крае
Чем опасно частое использование антибактериального мыла?
Захарова уточнила, чем Западу удобна история с "отравлением" Навального
Супруга актёра из сериала "Улицы разбитых фонарей" подаёт на развод
Мужчину, сообщившего о бомбе, задержали в Домодедово

Медведев доволен, что не наделал глупостей в матче с Циципасом

Спорт » Одиночные виды » Теннис

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open. В полуфинале он обыграл грека Стефаноса Циципаса.

Медведев доволен, что не наделал глупостей в матче с Циципасом

Медведеву хватило 2 часов 11 минут, чтобы преодолеть сопротивление противника. Циципас навязал борьбу только в третьем сете — 6:2, 6:4, 7:5.

Россиянин в этом матче сделал 17 подач навылет и допустил всего две двойные ошибки. Он выиграл 88% очков на первой подаче.

Медведев заставил Циципаса нервничать

Во время обмена сторонами греческий теннисист не смог совладать с нервами. Он бросил бутылку на корт, что запрещено правилами.

Медведев обратил на это внимание судьи, но тот вынес греку только устное предупреждение.

Медведев приблизился к Надалю

В рейтинге ATP Медведев прочно закрепился на третьей строчке. На его счету теперь 9735 очков.

Россиянин вплотную приблизился к Рафаэлю Надалю, у которого 9850 очков. Чтобы стать второй ракеткой мира, Медведеву нужно выиграть турнир.

Когда финал

В финале Медведев встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Игра состоится 21 февраля. Начало встречи — 11.30 по московскому времени.

Для Медведева это второй финал на турнирах "Большого шлема" и первый в Австралии. Джокович провёл восемь финалов Australian Open, в которых одержал восемь побед.

"Я рад, что сдержал нервы"

Медведев после матча признался, что почувствовал напряжение в третьем сете при счёте 4:3 в пользу Циципаса. Россиянин заявил, что смог собраться и не отдать сет противнику.

"Я рад, что сдержал нервы. Даже в напряженные моменты я не делал глупостей. Только в одном гейме, когда проиграл свою подачу из-за двойной ошибки.

На US Open у меня получилось выиграть третий сет у Надаля после двух проигранных. Я думал, что Циципас может сделать то же самое. Поэтому старался подавать навылет. Этот третий сет нужно было выигрывать и не доводить до четвёртого", - заявил Надаль после игры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Британские военнослужащие будут учить украинских моряков
Лолита Милявская рассекретила имя нового избранника
Павлова попала в эстафету на ЧМ по биатлону, несмотря на острый язык
В Индии бездомный скончался от "окаменевшего" сердца
Владимир Джабаров рассказал о политике Брюсселя и терпении Москвы
Джигурда прокомментировал идею Борецкого о кладбище для звезд
Лавина сошла на федеральную трассу в Красноярском крае
Сенаторы хотят вернуть в школы НВП
Чем опасно частое использование антибактериального мыла?
Медведев доволен, что не наделал глупостей в матче с Циципасом
Популярное
Точка зрения
Зачем было лгать про Зою Космодемьянскую

О подвиге первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской беседуем в видеостудии "Правды.Ру" с военным историком.

Зачем было лгать про Зою Космодемьянскую
Бойкот или совпадение: почему России не будет на Мюнхенской конференции 
Мир. Новости мира
Бойкот или совпадение: почему России не будет на Мюнхенской конференции 
Здоровье
Названы люди, которые тяжелее всех болеют коронавирусом
Общество
Как правильно называть Украину, Белоруссию, Молдавию
Василий Амирджанов Сенаторы хотят вернуть в школы НВП Василий Амирджанов Олег Артюков "Поправим быстро": соратники вывели Геннадия Зюганова из себя Олег Артюков Любовь Степушова Американское государство провалило экзамен на зрелость Любовь Степушова
Евросоюз
Стали известны детали санкций ЕС против РФ из-за Навального
Биатлон
Российская четвёрка биатлонистов пробилась в масс-старт чемпионата мира
Юрий Куклачёв избавил семью от войны за наследство
Российский шоу-бизнес
Юрий Куклачёв избавил семью от войны за наследство
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников