Урунов вместе с Газизовым возвращается в "Уфу"

Полузащитник "Спартака" Остон Урунов, скорее всего, продолжит карьеру в "Уфе". Башкирский клуб сделал предложение красно-белым по аренде футболиста.

Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков сообщил, что клуб готов взять игрока до окончания сезона и полностью платить ему зарплату.

"Ответа пока не получили, посмотрим", - приводит "Чемпионат" слова Шайбекова.

"Спартак" отзаявил Урунова

Полузащитник сегодня был исключён из заявки "Спартака" на чемпионат России. В составе команды Урунов провёл девять матчей, в которых забил один гол.

Урунов возвращается к Газизову

Урунов перешёл в "Спартак" из "Уфы" летом 2020 года, после того, как гендиректором красно-белых стал Шамиль Газизов, ранее работавший в башкирском клубе.

Футболист подписал контракт до 2025 года, а "Уфа" по слухам получила за игрока более 1 млн евро.

Газизов привлёк Урунова в "Уфу" в феврале 2020 года. До этого игрок выступал в Узбекистане.

По словам Шайбекова, Газизов постоянно помогает "Уфе", хотя не имеет официально должности. Вместе с тем, существует вероятность, что функционер полностью вернётся в клуб.