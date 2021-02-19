Россия в таблице коэффициентов УЕФА: нас не догонят?

Российские футбольные клубы показывают худший результат в Таблице коэффициентов УЕФА за последние пять лет. На шестерых команды в этом сезоне набрали коэффициент 4,333.
"Краснодар" 18 февраля не смог набрать очков в матче с загребским "Динамо", чтобы сравняться с показателем прошлого сезона - 4,666. Есть вероятность того, что Россия останется с худшим показателем за пять лет, если "быки" не одержат победу в ответной игре в Хорватии.
За пять лет общий коэффициент России в Таблице коэффициентов УЕФА составляет 38,382. Наша страна занимает седьмое место, а обойти её теоретические шансы имеют Голландия, Бельгия и Австрия
По таблице составляются квоты каждой страны в еврокубках. Сейчас седьмая страна получает такое распределение:
С потерей каждой позиции квота страны в еврокубках ухудшается. Так, победитель Кубка восьмой или девятой страны в таблице получает место не сразу в групповом этапе Лиги Европы, а вынужден будет пройти один раунд квалификации. А вице-чемпион десятой страны стартует не в третьем, а во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.
На данный момент соперники России в таблице имеют по два клуба в Лиге Европы. Австрийцев, вероятно, можно исключать из списка конкурентов уже сейчас. "Вольфсберг" и "Зальцбург" проиграли матчи 1/16 финала Лиги Европы на своих полях, поэтому, скорее всего, они завершат выступления уже на следующей неделе.
У бельгийцев ситуация немного лучше - все шансы остаться в еврокубках имеет "Брюгге", который сыграл вничью на выезде с киевским "Динамо" (1:1). "Антверпену" вряд ли удастся преодолеть сопротивление "Рейнджерс" после домашнего поражения (3:4).
Бельгии, чтобы обойти Россию, нужно набрать на 10 очков больше (2 дают за победу, 1 - за ничью, 1 очко бонуса - проход каждого раунда после 1/8 финала). В одиночку "Брюгге" не сможет этого сделать, даже если выйдет в четвертьфинал турнира.
Голландцы - наиболее опасный соперник. "Аякс" успешно сыграл с "Лиллем", а у ПСВ еще остаются небольшие шансы на проход "Олимпиакоса". Отставание от России составляет шесть очков.
На следующей неделе эти команды могут набрать максимально четыре очка. Дальше всё будет зависеть от результатов 1/8 финала, в котором будут более серьёзные соперники.
|Страна
|Клуб
|Соперник
|Коэффициент
|Отставание
|7. Россия
|"Краснодар"
|"Динамо" З - 2:3
|38,382
|0
|8. Голландия
|"Аякс"
|"Лилль" - 2:1
|37,200
|6 очков
|ПСВ
|"Олимпиакос" - 2:4
|9. Бельгия
|"Брюгге"
|"Динамо" К - 1:1
|36,500
|10 очков
|"Антверпен"
|"Рейнджерс" - 3:4
|10. Австрия
|"Зальцбург"
|"Вильярреал" - 0:2
|35,825
|13 очков
|"Вольфсберг"
|"Тоттенхэм" - 1:4
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