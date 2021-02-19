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Россия в таблице коэффициентов УЕФА: нас не догонят?

Спорт » Командные виды » Футбол

Российские футбольные клубы показывают худший результат в Таблице коэффициентов УЕФА за последние пять лет. На шестерых команды в этом сезоне набрали коэффициент 4,333.

Россия в таблице коэффициентов УЕФА: нас не догонят?

"Краснодар" 18 февраля не смог набрать очков в матче с загребским "Динамо", чтобы сравняться с показателем прошлого сезона - 4,666. Есть вероятность того, что Россия останется с худшим показателем за пять лет, если "быки" не одержат победу в ответной игре в Хорватии.

За пять лет общий коэффициент России в Таблице коэффициентов УЕФА составляет 38,382. Наша страна занимает седьмое место, а обойти её теоретические шансы имеют Голландия, Бельгия и Австрия

Почему так важна Таблица коэффициентов УЕФА

По таблице составляются квоты каждой страны в еврокубках. Сейчас седьмая страна получает такое распределение:

  • чемпион - старт в групповом этапе Лиги чемпионов;
  • вице-чемпион - 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов;
  • победитель Кубка (или бронзовый призёр РПЛ) - групповой этап Лиги Европы;
  • 3-я (или 4-я) команда РПЛ - 3-й раунд квалификации Лиги конференций;
  • 4-я (или 5-я) команда РПЛ - 2-й раунд квалификации Лиги конференций.

С потерей каждой позиции квота страны в еврокубках ухудшается. Так, победитель Кубка восьмой или девятой страны в таблице получает место не сразу в групповом этапе Лиги Европы, а вынужден будет пройти один раунд квалификации. А вице-чемпион десятой страны стартует не в третьем, а во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

Нас не догонят?

На данный момент соперники России в таблице имеют по два клуба в Лиге Европы. Австрийцев, вероятно, можно исключать из списка конкурентов уже сейчас. "Вольфсберг" и "Зальцбург" проиграли матчи 1/16 финала Лиги Европы на своих полях, поэтому, скорее всего, они завершат выступления уже на следующей неделе.

У бельгийцев ситуация немного лучше - все шансы остаться в еврокубках имеет "Брюгге", который сыграл вничью на выезде с киевским "Динамо" (1:1). "Антверпену" вряд ли удастся преодолеть сопротивление "Рейнджерс" после домашнего поражения (3:4).

Бельгии, чтобы обойти Россию, нужно набрать на 10 очков больше (2 дают за победу, 1 - за ничью, 1 очко бонуса - проход каждого раунда после 1/8 финала). В одиночку "Брюгге" не сможет этого сделать, даже если выйдет в четвертьфинал турнира.

Голландцы - наиболее опасный соперник. "Аякс" успешно сыграл с "Лиллем", а у ПСВ еще остаются небольшие шансы на проход "Олимпиакоса". Отставание от России составляет шесть очков.

На следующей неделе эти команды могут набрать максимально четыре очка. Дальше всё будет зависеть от результатов 1/8 финала, в котором будут более серьёзные соперники.

Страна Клуб Соперник Коэффициент Отставание
7. Россия "Краснодар" "Динамо" З - 2:3 38,382 0
8. Голландия "Аякс" "Лилль" - 2:1 37,200 6 очков
  ПСВ "Олимпиакос" - 2:4    
9. Бельгия "Брюгге" "Динамо" К - 1:1 36,500 10 очков
  "Антверпен" "Рейнджерс" - 3:4    
10. Австрия "Зальцбург" "Вильярреал" - 0:2 35,825 13 очков
  "Вольфсберг" "Тоттенхэм" - 1:4    

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Автор: Артём Пермяков
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