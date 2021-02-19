России выставили счёт за изготовление нейтрального флага в Поклюке

Международный союз биатлонистов (IBU) обязал Союз биатлонистов России (СБР) заплатить за изготовление специального флага команды, который используется на чемпионате мира в Поклюке. Знамя команды RBU было установлено над стрельбищем вместе с флагами других государств.

По сведениям ТАСС, СБР выплатит за флаг 300 евро. На нём изображён монохромный логотип российского союза биатлонистов.

Российским спортсменам запрещено использовать национальную символику до декабря 2022 года. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) подтверди санкции к российскому спорту со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Это стало итогом продолжительного допингового скандала вокруг России.