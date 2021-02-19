Коллеги Мягкова вспомнили, как он едва не погиб на съемках

Съёмочная группа готовилась к самому страшному, однако артист "родился в рубашке".

Люди, работающие с артистом бок о бок во время съёмок "Жестокого романса", вспомнили, что в какой-то момент подумали, что Мягкову пришёл конец. Он находился на волосок от гибели.

Это произошло, когда снимали эпизод фильма, в котором персонаж Никиты Михалкова на пароходе увозит героиню Ларисы Гузеевой.

"На этом колесе крутятся плицы, каждая весом 80 килограммов. Андрей не рассчитал, подплыл слишком близко, попал под эти плицы. Одна ударила по носу лодки, другая по корме… Все в панике, потому что спастись в такой ситуации невозможно. В каком-то ступоре я закричал ассистенту: "Камеру не выключай, мы снимаем последние кадры жизни великого актера!" — рассказывал оператор Вадим Алисов изданию "Аргументы и факты".

Все, кто наблюдал за ситуацией, мысленно прощались с артистом. К счастью, на водной глади показался сначала парик актёра, а затем и он сам.

Мягков, по воспоминаниям коллег, потом отпраздновал этот день, как своё второе рождение.