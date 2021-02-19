Мусаев нагрубил журналисту после поражения "Краснодара" в Лиге Европы

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев не справился с эмоциями после поражения от загребского "Динамо" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Наставник команды отвечал на вопросы журналиста "Матч ТВ" и заявил, что у футболистов есть проблемы с ментальностью. Мусаев не был доволен отдачей игроков на поле.

"Если ты выходишь на такой матч, то должен быть готов высекать людей", — заявил Мусаев.

На вопрос журналиста о том, как это исправить, тренер "быков" ответил грубо.

"Ну что значит "как её исправить"? Ну приходите, разговаривайте, исправляйте!" — сказал специалист.

Также Мусаев отметил, что не понимает, когда журналисты ведут разговоры о большом проценте владения мячом его командой.

"Сегодня было владение 62 процента, вы довольны? Нет? Ну тогда я думаю, что не нужно постоянно говорить о владении", — заявил Мусаев.

Проблемы перед Загребом

"Краснодар" проиграл "Динамо" со счётом 2:3. В Загребе 25 февраля команде необходимо одержать победу с разницей в два мяча или счётом 4:3 и больше.

21 февраля краснодарцы проведут игру 1/8 финала Кубка России против "Сочи", после чего отправятся в Хорватию.