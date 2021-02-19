Касаткина выиграла третий турнир WTA в карьере

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу в финале турнира Phillip Island Trophy в Мельбурне. 23-летняя спортсменка выиграла у 50-го номера рейтинга WTA Марии Боузковой из Чехии.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась в трёх сетах - 4:6, 6:2, 6:2. Касаткина сделала четыре подачи навылет и допустила пять двойных ошибок.

Сколько заработала Касаткина

За победу на турнире категории WTA 250 россиянка получила 28,5 тыс. долларов. В свой рейтинг она добавила 280 очков.

Третья победа Касаткиной

23-летняя теннисистка одержала третью победу в карьере и первую с октября 2018 года. Ранее ей покорились турниры в Чарльтоне и Москве.

9 апреля 2017 года. Чарльтон (грунт). Победа над Еленой Остапенко (6:3, 6:1).

20 октября 2018 года. Москва (хард). Победа над Унс Джабир (2:6, 7:6, 6:4).

19 февраля 2021 года. Мельбурн (хард). Победа над Марией Боузковой (4:6, 6:2, 6:2).

Ещё в трёх финалах Касаткина терпела поражения - на московском турнире, в Дубае и Индиан-Уэллсе.

Касаткина в рейтинге WTA

Россиянка после победы на этом турнире поднимется на три строчки в рейтинге WTA - с 75 на 72 место.