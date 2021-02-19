Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу в финале турнира Phillip Island Trophy в Мельбурне. 23-летняя спортсменка выиграла у 50-го номера рейтинга WTA Марии Боузковой из Чехии.
Встреча продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась в трёх сетах - 4:6, 6:2, 6:2. Касаткина сделала четыре подачи навылет и допустила пять двойных ошибок.
За победу на турнире категории WTA 250 россиянка получила 28,5 тыс. долларов. В свой рейтинг она добавила 280 очков.
23-летняя теннисистка одержала третью победу в карьере и первую с октября 2018 года. Ранее ей покорились турниры в Чарльтоне и Москве.
Ещё в трёх финалах Касаткина терпела поражения - на московском турнире, в Дубае и Индиан-Уэллсе.
Россиянка после победы на этом турнире поднимется на три строчки в рейтинге WTA - с 75 на 72 место.
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