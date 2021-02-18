Мостовой объяснил, почему фавориты проигрывают в Лиге чемпионов

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой объяснил, почему болельщики в первых матчах плей-офф Лиги чемпионов увидели много неожиданных результатов. "Барселона", "Севилья" и "Ювентус", которые считались фаворитами, свои матчи проиграли.
Статус фаворита в 1/8 финала пока подтвердил только "Ливерпуль".
По словам Мостового, на первый план в таких матчах выходит физическая готовность команд и их бойцовские качества.
"Если вы обратили внимание на игры Лиги чемпионов, то в четырёх поединках три фаворита проиграли. И проиграли по простым причинам: те команды, которые вышли и начали прессинговать, в физическом плане были лучше готовы. Хотя непонятно, почему. Они проявили агрессию на поле и добились результатов.
"ПСЖ" разбил в пух и прах "Барселону". "Севилья", которая много игр не проигрывала, уступила. Уже все думали, что "Дортмунд" такой непонятный… А "Дортмунд" вышел, побежал и три мяча забил "Севилье", которая уже не пропускала несколько игр. "Порту" вышел, начал и победил.
Всё это уходит, все эти представления о фаворите — кто будет владеть преимуществом, кто не будет. Это уходит на вторые роли, а на первые выходят как раз бойцовские качества", — заявил Мостовой.
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