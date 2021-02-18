Россия стала второй в мужской эстафете этапа Кубка IBU в Словакии

На этапе Кубка IBU в словацком городе Брезно-Осрбли завершилась мужская эстафетная гонка. Победу одержала резервная сборная Германии в составе Юстуса Стрелоу, Лукаса Фрачера, Филиппа Хорна и Филиппа Наврата.

Второй стала команда России в составе Кирилла Стрельцова, Василия Томшина, Никиты Прошнева и Семёна Сучилова. Россияне отстали от немцев на 26,6 секунды, несмотря на то, что не бежали штрафной круг как соперники.

Третье место с двумя штрафными кругами и отставанием в 39,3 секунды заняла команда Норвегии в составе Александера Фьелд Андерсена, Эрленда Бьонтегора, Ховарда Богетвейта и Эндре Стрёмсхейма.

В шестёрку лучших также попали команды Украины, Австрии и Франции.