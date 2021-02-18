Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Моя богиня: Никита Джигурда объявил о своей женитьбе 
К 2040 году численность россиян составит 130 млн человек
Лазарев объяснил хейтерам, что имеет право жить, как ему хочется
Карацев заявил, что Australian Open сделал его сильнее
Диетолог объяснила, как готовить полезную еду дома
Российский дипломат: Киеву не интересен мир на Донбассе
Сергей Пенкин вспомнил о внебрачном ребёнке спустя годы 
Японка отсудила у властей Осаки 330 000 йен: причина - в волосах
Минтруд сообщил о снижении численности безработных россиян

Россия стала второй в мужской эстафете этапа Кубка IBU в Словакии

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

На этапе Кубка IBU в словацком городе Брезно-Осрбли завершилась мужская эстафетная гонка. Победу одержала резервная сборная Германии в составе Юстуса Стрелоу, Лукаса Фрачера, Филиппа Хорна и Филиппа Наврата.

Второй стала команда России в составе Кирилла Стрельцова, Василия Томшина, Никиты Прошнева и Семёна Сучилова. Россияне отстали от немцев на 26,6 секунды, несмотря на то, что не бежали штрафной круг как соперники.

Третье место с двумя штрафными кругами и отставанием в 39,3 секунды заняла команда Норвегии в составе Александера Фьелд Андерсена, Эрленда Бьонтегора, Ховарда Богетвейта и Эндре Стрёмсхейма.

В шестёрку лучших также попали команды Украины, Австрии и Франции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Моя богиня: Никита Джигурда объявил о своей женитьбе 
Губерниев грубо вмешался в биатлонный конфликт Аликина и Каминского
К 2040 году численность россиян составит 130 млн человек
Лазарев объяснил хейтерам, что имеет право жить, как ему хочется
Владимир Лёвкин: "В "На-на" не было времени думать, что мы крутые"
Карацев заявил, что Australian Open сделал его сильнее
Диетолог объяснила, как готовить полезную еду дома
Российский дипломат: Киеву не интересен мир на Донбассе
Сергей Пенкин вспомнил о внебрачном ребёнке спустя годы 
Кто создал первые цивилизации на Земле
Популярное
Российский шоу-бизнес
Сын Михаила Боярского рассказал о состоянии отца 

Звезда отечественного кино был госпитализирован из-за внезапного повышения температуры.

Сын Михаила Боярского рассказал о состоянии отца 
Лукашенко не увернётся от присоединения Белоруссии
Новости Белоруссии
Лукашенко не увернётся от присоединения Белоруссии
Российский шоу-бизнес
Максим Аверин ударил Куликову во время съёмок сериала 
Мир. Новости мира
Олег Ляшко: Минские соглашения нужны были, чтобы обмануть Россию
Игорь Буккер Кто создал первые цивилизации на Земле Игорь Буккер Василий Амирджанов Лубянской площади снова подбирают памятник Василий Амирджанов Усам Оздемиров Священная корова пенсионной реформы упёрлась в тупик Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Матвиенко раскрыла размер своей пенсии
Политика. Новости и аналитика
ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Навального. Что дальше?
Что значит для России съезд, проведённый Лукашенко
Точка зрения
Что значит для России съезд, проведённый Лукашенко
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников