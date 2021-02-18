Губерниев грубо вмешался в биатлонный конфликт Аликина и Каминского

Экс-тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин заявил, что тренер мужской команды Юрий Каминский должен покинуть свой пост. По его словам, специалист поступил недостойно, подвергнув критике подготовку к чемпионату мира Александра Логинова.

После индивидуальной гонки Каминский заявил, что ничего не знает о том, чем занимался Логинов перед чемпионатом мира. Победитель спринта ЧМ-2020 готовился отдельно от команды, но пока не смог показать результата на турнире в Поклюке. Каминский, как и комментатор Дмитрий Губерниев, считает, что с самостоятельной подготовкой россиян нужно заканчивать.

Аликин заявил, что Каминский не должен был критиковать Логинова.

"Товарищ Каминский подписывает себе приговор! Я говорил, что это не тот человек, который должен тренировать сборную. У тебя выходят люди на чемпионате мира, который ты не тренировал! Ты чего всю команду распустил?! Ты — старший тренер или кто?" — приводит "Спорт день за днем" слова Аликина.

По мнению Аликина, Логинов ещё может показать результат в масс-старте, поэтому до окончания чемпионата мира рано делать выводы.

"Чемпионат мира еще не закончился. Вдруг Логинов соберется и завоюет медаль в масс-старте? Что будет тогда говорить Каминский? Как он будет смотреть в глаза Логинову? Это просто безобразие!", — заявил Аликин.

Губерниев отреагировал на слова Аликина

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев вмешался в перепалку между Алкинимы и Каминским. В своём Telegram-канале журналист оскорбил бывшего тренера сборной России.

"Блин, ну должна же быть внутри профессии этика! Аликин ведёт себя как моральный урод…" — написал Губерниев.