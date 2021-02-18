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Тедеско рассказал про Промеса и посоветовал "Спартаку" другого тренера

Спорт » Командные виды » Футбол

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дал пресс-конференцию перед возобновлением сезона. На 20 февраля у красно-белых запланирован кубковый матч с "Динамо".

Тедеско рассказал про Промеса и посоветовал "Спартаку" другого тренера

Тедеско отметил, что подготовка к матчу проходит в привычном режиме, несмотря на холодную погоду. Команда хочет провести матч, но главный тренер также заботится о безопасности футболистов. Вечером в субботу в столице России ожидается температура минус 10-14 градусов.

"Возможно, стоило бы перенести время начала матча. Сыграть, например, в три часа", — заявил Тедеско.

Тедеско про Промеса

Также главный тренер коснулся темы возможного возвращения Квинси Промеса в команду. По его мнению, голландец принесёт пользу клубу. Тедеско выразил надежду на то, что "Спартаку" удастся завершить трансфер футболиста.

"Это хороший игрок, он сможет нам помочь. Решение будет приниматься руководством клуба. У нас еще есть время для этого", — заявил Тедеско.

Трансляцию пресс-конференции Тедеско в Instagram смотрел Промес. Квинси отметился в комментариях к видео и обратился к болельщикам "Спартака".

"Фанаты, я люблю тебя", — написал Квинси, допустив ошибку.

Тедеско про нового тренера "Спартака"

Главный тренер ещё раз подтвердил, что в конце сезона покинет "Спартак". Тедеско пообещал помочь новому тренерскому штабу красно-белых, если это будет необходимо.

Специалист посоветовал "Спаратку" назначить главным тренером своего помощника Андреаса Хинкеля.

"Могу рекомендовать Хинкеля. Он хороший человек и специалист", — заявил Тедеско.

Экс-игрок сборной Германии Хинкель начал тренерскую карьеру в 2013 году в "Штутгарте". Он прошёл все ступени в клубной академии, руководил второй командой, а также непродолжительное время был исполняющим обязанности главного тренера "швабов". В 2019 году вошёл в тренерский штаб Тедеско в "Спартаке".

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Автор: Артём Пермяков
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