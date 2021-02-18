Американский лыжник призвал проходить мимо российских спортменов

Бывший американский лыжник Карл Свенсон рассказал о случае, произошедшем с ним во время чемпионата мира в 2003 году. В 50-километровом марафоне спортсмен из США претендовал на награды, но занял только пятое место из-за столкновения с россиянином Андреем Нутрихиным.
Свенсон вспомнил, что подъехал вплотную к россиянину и не смог его обойти. Американец заявил, что Нутриихин "начал махать палками", когда увидел его рядом с собой. На длинном спуске Карл захотел обойти соперника, но и этого сделать не удалось.
"Он как-то пошатнулся и въехал в меня, мы упали, и я сломал палку", — заявил Свенсон в подкасте TokoUS.
Американец отметил, что такое часто случается с российскими спортсменами.
"И мой вам совет: если видите русского, даже не пытайтесь сидеть за ним и обходить. Просто пройдите мимо", — подытожил Свенсон.
23 февраля в Оберстдорфе стартует чемпионат мира по лыжным гонкам. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о составе на турнир мужской и женской сборной России.
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