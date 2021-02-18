"Краснодар" и загребское "Динамо" сыграют при морозе минус семь

"Краснодар" 18 февраля примет на своём поле загребское "Динамо". Стартовый свисток первого матча 1/16 финала Лиги Европы прозвучит в 20.55 по московском времени.

В Краснодаре установилась холодная для этого южного города погода. Во время матча температура воздуха установится на отметке минус семь градусов.

Матч в прямой трансляции российские зрители смогут увидеть на "Матч ТВ".

Ранее УЕФА пришлось изменить время начала матча киевского "Динамо" и бельгийского "Брюгге". В столице Украины столбик термометра опустится до -15 градусов. Игра начнётся не в 20.55, а в 18.00 по московскому времени.