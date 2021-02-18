Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл первый сет полуфинального матча Australian Open у россиянина Аслана Карацева.
Сенсационный полуфиналист турнира смог взять три гейма на своей подаче. После первых шести равных геймов Джокович трижды был сильнее и отдал всего одно очко. Сет закончился со счётом 6:3.
Победитель пары Джокович - Карацев в финале сыграет против лучшего из матча Даниил Медведев - Стефанос Циципас.
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