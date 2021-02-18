"Тамбов" снялся с Кубка России, "Локомотив" вышел в четвертьфинал

Футбольный клуб "Тамбов" прекратил выступления в Кубке России. 21 февраля команда должна была выйти на поле против "Локомотива" в рамках 1/8 финала, но матч не состоится, сообщает "РИА Новости".

"Локомотив" вышел в четвертьфинал Кубка России. В этом раунде команда встретится с победителем пары "Краснодар" - "Сочи".

Ранее "Тамбов" снял команду с молодёжного первенства. Остаётся небольшой шанс, что клуб доиграет розыгрыш чемпионата РПЛ.

По сведениям "СЭ", РФС и РПЛ решили выделить "Тамбову" дополнительные средства, но с соблюдением некоторых условий. Так, РФС готов предоставить клубу 150-200 млн рублей, но хочет получить гарантии того, что эти деньги в дальнейшем будут вложены в развитие детско-юношеского футбола.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин на предложение РФС точного ответа не дал и обещал подумать. В РФС и РПЛ не верят в то, что ответ будет положительным, поэтому готовятся к снятию "Тамбова" с чемпионата.