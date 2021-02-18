Тренер женской сборной России Михаил Шашилов огласил состав команды на эстафетную гонку чемпионата мира по биатлона в Поклюке. Наставник не планирует ничего менять по сравнению с "золотой" для России гонкой на этапе Кубка мира в Антхольце.
"Не хочу ничего ломать", - приводит ТАСС слова Шашилова.
Таким образом, участие в эстафете примут:
В составе не попали Ирина Казакевич и Лариса Куклина. Женская эстафетная гонка состоится 20 февраля и начнётся в 13.45. Старт будет транслировать "Матч ТВ".
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