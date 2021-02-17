Поршнев выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU

В словацком Брезно-Осрбли на этапе Кубка IBU завершилась короткая индивидуальная гонка у мужчин. Старт выиграл Никита Поршнев, закрыв все мишени.
Второе место с отставанием в 13 секунд занял немецкий биатлонист Юстус Стрелоу. Бронзовую награду завоевал норвежец Эндре Стремсхейм, который допустил два промаха и отстал на 16 секунд.
Семён Сучилов занял шестое место в этой гонке с двумя промахами. Кирилл Стрельцов не закрыл три мишени и финишировал 16-м.
IBU проводит эксперимент в рамках этого турнира, запустив короткую индивидуальную гонку.
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