Поршнев выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU

В словацком Брезно-Осрбли на этапе Кубка IBU завершилась короткая индивидуальная гонка у мужчин. Старт выиграл Никита Поршнев, закрыв все мишени.

Второе место с отставанием в 13 секунд занял немецкий биатлонист Юстус Стрелоу. Бронзовую награду завоевал норвежец Эндре Стремсхейм, который допустил два промаха и отстал на 16 секунд.

Семён Сучилов занял шестое место в этой гонке с двумя промахами. Кирилл Стрельцов не закрыл три мишени и финишировал 16-м.

Что такое короткая индивидуальная гонка

IBU проводит эксперимент в рамках этого турнира, запустив короткую индивидуальную гонку.

Дистанция у мужчин составляет 15 км вместо 20.

Штраф за промах составляет 45 секунд вместо одной минуты.