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Непряева с травмой попала в состав лыжной сборной России на ЧМ

Спорт

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) назвала состав на чемпионат мира в Оберстдорфе. Турнир состоится с 23 февраля по 7 марта.

В заявке 12 лыжниц. В состав команды попала Наталья Непряева, которая в конце января получила травму на этапе Кубка мира. У неё была сломана рука.

Состав сборной России по лыжным гонкам

  • Лилия Васильева.
  • Алиса Жамбалова.
  • Мария Истомина.
  • Яна Кирпиченко.
  • Евгений Крупицкая.
  • Христина Мацокина.
  • Наталья Непряева.
  • Анна Нечаевская.
  • Татьяна Сорина.
  • Вероника Степанова.
  • Юлия Ступак.
  • Анастасия Фалеева.

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Автор: Артём Пермяков
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