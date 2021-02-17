Непряева с травмой попала в состав лыжной сборной России на ЧМ

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) назвала состав на чемпионат мира в Оберстдорфе. Турнир состоится с 23 февраля по 7 марта.
В заявке 12 лыжниц. В состав команды попала Наталья Непряева, которая в конце января получила травму на этапе Кубка мира. У неё была сломана рука.
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