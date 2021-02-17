Непряева с травмой попала в состав лыжной сборной России на ЧМ

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) назвала состав на чемпионат мира в Оберстдорфе. Турнир состоится с 23 февраля по 7 марта.

В заявке 12 лыжниц. В состав команды попала Наталья Непряева, которая в конце января получила травму на этапе Кубка мира. У неё была сломана рука.

Состав сборной России по лыжным гонкам

Лилия Васильева.

Алиса Жамбалова.

Мария Истомина.

Яна Кирпиченко.

Евгений Крупицкая.

Христина Мацокина.

Наталья Непряева.

Анна Нечаевская.

Татьяна Сорина.

Вероника Степанова.

Юлия Ступак.

Анастасия Фалеева.