Стал известен состав мужской сборной России на ЧМ по лыжным гонкам

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) назвала состав мужской команды на чемпионат мира в Оберстдорфе. Турнир пройдёт с 23 февраля по 7 марта.

В состав команды попали 12 лыжников, в том числе лидеры общего зачёта Кубка мира Александр Большунов и Иван Якимушкин.

Состав сборной России по лыжным гонкам

Сергей Ардашев.

Евгений Белов.

Александр Большунов.

Артём Мальцев.

Андрей Мельниченко.

Глеб Ретивых.

Илья Семиков.

Денис Спицов.

Александр Терентьев.

Сергей Устюгов.

Алексей Червоткин.

Иван Якимушин.

В заявлении ФЛГР в социальной сети "Вконтакте" говорится, что состав женской команды будет назван позже.