Стал известен состав мужской сборной России на ЧМ по лыжным гонкам

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) назвала состав мужской команды на чемпионат мира в Оберстдорфе. Турнир пройдёт с 23 февраля по 7 марта.
В состав команды попали 12 лыжников, в том числе лидеры общего зачёта Кубка мира Александр Большунов и Иван Якимушкин.
В заявлении ФЛГР в социальной сети "Вконтакте" говорится, что состав женской команды будет назван позже.
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