Российская биатлонистка допустила десять промахов в гонке Кубка IBU

На этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осорбли завершилась женская индивидуальная гонка на 12,5 км. Старт выиграла немецкая биатлонистка Ванесса Фойгт, закрывшая все мишени.
Второй результат (+6,9 секунды) без промахов показала немка Ханна Кебингер. Третьей с отставанием в 26,2 секунды и одним промахом стала американка Мадлен Грейс Фанёв.
Участие в гонке приняли восемь российских биатлонисток. Лучший результат - 16-е место - показала Валерия Васнецова. С тремя промахами она отстала от победительницы на 1 минуту 42,6 секунды.
Худшей стала Алина Кудисова. Она заняла 69-е место, допустив на рубежах десять промахов.
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