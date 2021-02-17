Российская биатлонистка допустила десять промахов в гонке Кубка IBU

На этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осорбли завершилась женская индивидуальная гонка на 12,5 км. Старт выиграла немецкая биатлонистка Ванесса Фойгт, закрывшая все мишени.

Второй результат (+6,9 секунды) без промахов показала немка Ханна Кебингер. Третьей с отставанием в 26,2 секунды и одним промахом стала американка Мадлен Грейс Фанёв.

Результаты россиянок

Участие в гонке приняли восемь российских биатлонисток. Лучший результат - 16-е место - показала Валерия Васнецова. С тремя промахами она отстала от победительницы на 1 минуту 42,6 секунды.

Худшей стала Алина Кудисова. Она заняла 69-е место, допустив на рубежах десять промахов.

16. Валерия Васнецова - отставание 1.42,6 (3 промаха).

19. Наталья Гербулова - 2.12,8 (4).

22. Анастасия Егорова - 2.42,2 (4).

24. Елизавета Каплина - 2.48,9 (1).

44. Полина Шевнина - 4.13,8 (4).

47. Екатерина Носкова - 4.38,1 (7).

55. Ольга Мощенкова - 5.29,7 (6).

69. Алина Кудисова - 7.48,2 (10).