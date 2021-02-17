Призёр олимпийских игр Илья Черноусов не смог попасть в состав сборной Швейцарии на чемпионат мира по лыжным гонкам. Турнир в немецком Оберстдорфе начнётся 23 февраля.
Черноусов получил швейцарский паспорт в 2020 году. Третий призёр марафона на Олимпиаде-2014 заявлял о желании возобновить карьеру, чтобы поехать со сборной Швейцарии на чемпионат мира и Игры-2022 в Пекине.
В Федерации лыжного спорта Швейцарии заявили, что спортсмен не попал в состав команды, не уточнив причин решения.
"В состав швейцарской команды на чемпионат мира в Оберстдорфе он не вошёл", — приводит ТАСС заявление федерации.
Черноусов женат на швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин. Пара воспитывает двух дочерей.
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