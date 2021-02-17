Три матча 1/8 финала Кубка России под угрозой срыва из-за мороза

Морозная погода, которая установилась в европейской части России, может помешать проведению матчей 1/8 финала Кубка страны по футболу. Игры запланированы на ближайшие выходные, но прогнозы синоптиков неутешительны для футболистов.
Критической для российского футбола считается отметка в минус 15 градусов по Цельсию. Такая температура на выходных установится в Москве, а самая сложная ситуация в Башкирии.
20 февраля в Москве запланировано дерби между "Динамо" и "Спартаком". В 19.30, когда команды должны выйти на поле, прогнозируется температура минус 17.
На следующий день в столице должен состояться матч "армейских" команд — ЦСКА примет "СКА-Хабаровск". К вечеру столбик термометра опустится до минус 15 градусов.
22 февраля в Уфе запланирован матч "Уфа" — "Урал". На это время прогноз — минус 22 градуса.
Кроме того, под вопросом матч "Локомотив" — "Тамбов". Здесь может помешать не только погода, но и ситуация в тамбовском клубе. Вероятно, команда не приедет в Москву, а ей будет засчитано техническое поражение.
Решение по каждому из матчей инспектор РФС совместно с командами. При температуре -15 клубы вправе отказаться от проведения игры.
Во время проведения остальных игр погодные условия будут сложными, но не критическими. В Санкт-Петербурге стадион с задвижной крышей, поэтому матчи можно проводить при любой температуре.
В Краснодаре и Ростове-на-Дону температура ожидается в районе нуля градусов, а в Химках в понедельник ожидается небольшое потепление.
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