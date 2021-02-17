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Три матча 1/8 финала Кубка России под угрозой срыва из-за мороза

Спорт » Командные виды » Футбол

Морозная погода, которая установилась в европейской части России, может помешать проведению матчей 1/8 финала Кубка страны по футболу. Игры запланированы на ближайшие выходные, но прогнозы синоптиков неутешительны для футболистов.

Три матча 1/8 финала Кубка России под угрозой срыва из-за мороза

Матчи под вопросом

Критической для российского футбола считается отметка в минус 15 градусов по Цельсию. Такая температура на выходных установится в Москве, а самая сложная ситуация в Башкирии.

20 февраля в Москве запланировано дерби между "Динамо" и "Спартаком". В 19.30, когда команды должны выйти на поле, прогнозируется температура минус 17.

  • 20 февраля, 19.30 — "Динамо" — "Спартак". -17 градусов.

На следующий день в столице должен состояться матч "армейских" команд — ЦСКА примет "СКА-Хабаровск". К вечеру столбик термометра опустится до минус 15 градусов.

  • 21 февраля, 14.30 — ЦСКА — "СКА-Хабаровск". -15 градусов.

22 февраля в Уфе запланирован матч "Уфа" — "Урал". На это время прогноз — минус 22 градуса.

  • 22 февраля, 12.00 — "Уфа" — "Урал". -22 градуса.

Кроме того, под вопросом матч "Локомотив" — "Тамбов". Здесь может помешать не только погода, но и ситуация в тамбовском клубе. Вероятно, команда не приедет в Москву, а ей будет засчитано техническое поражение.

Решение по каждому из матчей инспектор РФС совместно с командами. При температуре -15 клубы вправе отказаться от проведения игры.

Матчи состоятся

Во время проведения остальных игр погодные условия будут сложными, но не критическими. В Санкт-Петербурге стадион с задвижной крышей, поэтому матчи можно проводить при любой температуре.

В Краснодаре и Ростове-на-Дону температура ожидается в районе нуля градусов, а в Химках в понедельник ожидается небольшое потепление.

  • 20 февраля, 17.00 — "Зенит" — "Арсенал". - 10 градусов.
  • 21 февраля, 17.00 — "Краснодар" — "Сочи". - 3 градуса.
  • 21 февраля, 19.30 — "Ростов" — "Ахмат". -3 градуса.
  • 22 февраля, 14.00 — "Химки" — "Крылья Советов". - 3 градуса.

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Автор: Артём Пермяков
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