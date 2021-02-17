Медведев одержал пятую победу над Рублёвым

В четвертьфинальном матче Australian Open между первой и второй ракетками России борьбы не получилось. Даниил Медведев предсказуемо победил Андрея Рублёва.

Встреча завершилась за 2 часа 6 минут. Медведеву для победы хватило трёх сетов - 7:5, 6:2, 6:2.

По пути к полуфиналу, кроме Рублёва, Медведев обыграл:

Вашека Поспишила (Канада);

Роберто Карбальеса Баэну (Испания);

Филипа Краиновича (Сербия);

Маккензи Макдональда (США).

Два гейма у Медведева смог забрать только Каринович, остальные встречи завершились со счётом 3:0.

В полуфинале Медведев встретится с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) - Стефанос Циципас (Греция).

Медведев - третья ракетка мира

Победа над Рублёвым позволила Медведеву подняться на третью строчку рейтинга ATP. Даниил набрал 9255 очков и обошёл австрийца Доминика Тима.

Для Медведева это наивысший рейтинг в карьере. Россиянин на Australian Open может сместить Рафаэля Надаля со второй строчки. Для этого ему нужно выиграть турнир.

Пятая победа над Рублёвым

Для Медведева эта победа стала пятой в карьере над Рублёвым. Ранее все матчи также прошли на харде, Даниил не отдал сопернику ни одного гейма.

2016. Будапешт (Челленджер), второй круг. Медведев - Рублёв - 6:3, 6:2.

2019. Цинциннати. Четвертьфинал. Медведев - Рублёв - 6:2, 6:3.

2019. Санкт-Петербург. Четвертьфинал. Медведев - Рублёв - 6:4, 7:5.

2020. US Open. Четвертьфинал. Медведев - Рублёв - 7:6, 6:3, 7:6.

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