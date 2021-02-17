В четвертьфинальном матче Australian Open между первой и второй ракетками России борьбы не получилось. Даниил Медведев предсказуемо победил Андрея Рублёва.
Встреча завершилась за 2 часа 6 минут. Медведеву для победы хватило трёх сетов - 7:5, 6:2, 6:2.
По пути к полуфиналу, кроме Рублёва, Медведев обыграл:
Два гейма у Медведева смог забрать только Каринович, остальные встречи завершились со счётом 3:0.
В полуфинале Медведев встретится с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) - Стефанос Циципас (Греция).
Победа над Рублёвым позволила Медведеву подняться на третью строчку рейтинга ATP. Даниил набрал 9255 очков и обошёл австрийца Доминика Тима.
Для Медведева это наивысший рейтинг в карьере. Россиянин на Australian Open может сместить Рафаэля Надаля со второй строчки. Для этого ему нужно выиграть турнир.
Для Медведева эта победа стала пятой в карьере над Рублёвым. Ранее все матчи также прошли на харде, Даниил не отдал сопернику ни одного гейма.
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