Логинов стартует в первой группе индивидуальной гонки ЧМ по биатлону

В словенской Поклюке 17 февраля мужской индивидуальной гонкой продолжится чемпионат мира по биатлону. Старт в 16.30 по московскому времени откроет канадец Кристиан Гоу.

Россию в форме команды RBU в этой гонке представят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили. Всего на старт выйдет 101 биатлонист.

Старт-лист индивидуальной гонки

Первая группа

3. Йеспер Нелин (Швеция).

5. Эмельен Жаклен (Франция).

7. Тарьей Бё (Норвегия).

9. Мартин Понсиулома (Швеция).

12. Александр Логинов (Россия).

(Россия). 15. Кинтен Фийон Майе (Франция).

17. Доминик Виндиш (Италия).

21. Йоханнес Дале (Норвегия).

23. Симон Дестьё (Франция).

25. Себастьян Самуэльссон (Швеция).

28. Йоханнес Бё (Норвегия).

30. Яков Фак (Словения).

Вторая группа

34. Пеппе Флеминг (Швеция).

36. Фабьен Клод (Франция).

39. Михал Крчмар (Чехия).

41. Матвей Елисеев (Россия).

(Россия). 49. Бенедикт Долль (Германия).

56. Дмитрий Пидручный (Украина).

61. Арнд Пайффер (Германия).

64. Роман Рёш (Германия).

66. Струла Легрейд (Норвегия).

Третья группа

69. Оджей Моравец (Чехия).

75. Артём Прима (Украина).

79. Сергей Бочарников (Белоруссия).

81. Евгений Гараничев (Россия).

Четвёртая группа

92. Юлиан Эберхард (Австрия).

96. Карим Халили (Россия).

(Россия). 97. Андрейс Растрогуевс (Латвия).

101. Антон Дудченко (Украина).

Кто получит глобус?

Кроме медалей чемпионата мира, в этой гонке будет разыгран малый хрустальный глобус в индивидуальных гонках. Реальных претендентов на победу в этом зачёте четверо - норвежцы Струла Легрейд и Йоханнес Бё, француз Кинтен Фийон Майе и россиянин Александр Логинов.

Струла Легрейд - 114 очков. Александр Логинов - 91. Кинтен Фийон Майе - 91. Йоханнес Бё - 85.