В словенской Поклюке 17 февраля мужской индивидуальной гонкой продолжится чемпионат мира по биатлону. Старт в 16.30 по московскому времени откроет канадец Кристиан Гоу.
Россию в форме команды RBU в этой гонке представят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили. Всего на старт выйдет 101 биатлонист.
Первая группа
Вторая группа
Третья группа
Четвёртая группа
Кроме медалей чемпионата мира, в этой гонке будет разыгран малый хрустальный глобус в индивидуальных гонках. Реальных претендентов на победу в этом зачёте четверо - норвежцы Струла Легрейд и Йоханнес Бё, француз Кинтен Фийон Майе и россиянин Александр Логинов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Казахстанская элита пытается через русофобию добиться консолидации населения, но казахстанцы знают, что настоящая проблема их страны — в коррупции наверху.