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Логинов стартует в первой группе индивидуальной гонки ЧМ по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

В словенской Поклюке 17 февраля мужской индивидуальной гонкой продолжится чемпионат мира по биатлону. Старт в 16.30 по московскому времени откроет канадец Кристиан Гоу.

Логинов стартует в первой группе индивидуальной гонки ЧМ по биатлону

Россию в форме команды RBU в этой гонке представят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили. Всего на старт выйдет 101 биатлонист.

Старт-лист индивидуальной гонки

Первая группа

  • 3. Йеспер Нелин (Швеция).
  • 5. Эмельен Жаклен (Франция).
  • 7. Тарьей Бё (Норвегия).
  • 9. Мартин Понсиулома (Швеция).
  • 12. Александр Логинов (Россия).
  • 15. Кинтен Фийон Майе (Франция).
  • 17. Доминик Виндиш (Италия).
  • 21. Йоханнес Дале (Норвегия).
  • 23. Симон Дестьё (Франция).
  • 25. Себастьян Самуэльссон (Швеция).
  • 28. Йоханнес Бё (Норвегия).
  • 30. Яков Фак (Словения).

Вторая группа

  • 34. Пеппе Флеминг (Швеция).
  • 36. Фабьен Клод (Франция).
  • 39. Михал Крчмар (Чехия).
  • 41. Матвей Елисеев (Россия).
  • 49. Бенедикт Долль (Германия).
  • 56. Дмитрий Пидручный (Украина).
  • 61. Арнд Пайффер (Германия).
  • 64. Роман Рёш (Германия).
  • 66. Струла Легрейд (Норвегия).

Третья группа

  • 69. Оджей Моравец (Чехия).
  • 75. Артём Прима (Украина).
  • 79. Сергей Бочарников (Белоруссия).
  • 81. Евгений Гараничев (Россия).

Четвёртая группа

  • 92. Юлиан Эберхард (Австрия).
  • 96. Карим Халили (Россия).
  • 97. Андрейс Растрогуевс (Латвия).
  • 101. Антон Дудченко (Украина).

Кто получит глобус?

Кроме медалей чемпионата мира, в этой гонке будет разыгран малый хрустальный глобус в индивидуальных гонках. Реальных претендентов на победу в этом зачёте четверо - норвежцы Струла Легрейд и Йоханнес Бё, француз Кинтен Фийон Майе и россиянин Александр Логинов.

  1. Струла Легрейд - 114 очков.
  2. Александр Логинов - 91.
  3. Кинтен Фийон Майе - 91.
  4. Йоханнес Бё - 85.

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Автор: Артём Пермяков
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