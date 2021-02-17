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Мбаппе в матче с "Барселоной" повторил уникальное достижение Шевченко

Спорт » Командные виды » Футбол

"Барселона" потерпела сокрушительное поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от "ПСЖ". Встреча на "Камп Ноу" завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей, поэтому у каталонцев остались минимальные шансы на выход в четвертьфинал - в Париже нужно выигрывать со счётом 4:0 и больше.

Мбаппе в матче с "Барселоной" повторил уникальное достижение Шевченко

Три мяча в этой встрече забил 22-летний форвард парижан Кильян Мбаппе. Хет-трик нападающего растянулся с 32-й по 85-ю минуты.

Мбаппе повторил рекорд Шевченко

Нападающий стал первым футболистом, который забил три мяча на "Камп Ноу" в рамках Лиги чемпионов с 1997 года. Тогда хет-трик сделал нападающий киевского "Динамо" Андрей Шевченко, а его команда победила со счётом 4:0.

Больше никто из футболистов не делал хет-трик на домашней арене "Барселоны". По два мяча забивали Дуайт Йорк ("МЮ"), Марио Жардел ("Порту"), Александр Гладкий ("Шахтёр") и Криштиану Роналду ("Ювентус").

Мбаппе - третий бомбардир в истории "ПСЖ"

Форвард в свои 22 года уже стал третьим бомбардиром в истории парижского клуба, обойдя Педро Паулету. На счету Кильяна 111 мячей в составе "ПСЖ". Опережают его только Эдинсон Кавани и Златан Ибрагимович.

  1. Эдинсон Кавани - 200 голов.
  2. Златан Ибрагимович - 156.
  3. Кильян Мбаппе - 111.

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Автор: Артём Пермяков
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