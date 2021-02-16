Снятие "Тамбова", календарь, дополнительная замена: итоги заседания РПЛ

16 февраля клубы Российской премьер-лиги провели общее собрание в режиме видеоконференции. На заседании было принято несколько важных решений.

Дополнительная замена

Команды теперь смогут проводить дополнительную замену, если у футболиста будет подозрение на черепно-мозговую травму. Клуб после матча в течение пяти дней должен будет предоставить в медицинскую службу РФС сведения об обследовании игрока.

Снятие молодёжной команды "Тамбова"

Тамбовский клуб объявил о снятии команды с молодёжного первенства РПЛ. Вопрос с основной командой остаётся открытым - РПЛ досрочно выделит "Тамбову" обязательные средства, если клуб реструктуризирует долги.

Утверждение календаря

Клубы проголосовали за структуру календаря нового сезона. Он начнётся 25 июля 2021 года, а завершится 22 мая 2022 года.