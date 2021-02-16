Фуркад заявил, что готов возглавить сборную России по биатлону

Легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что мог бы возглавить сборную России. По словам олимпийского чемпиона, ему удивительно, что российские биатлонисты не находятся среди лидеров биатлона.

"Это мог бы быть отличный вызов. Это самая зимняя страна в мире. Мне удивительно не видеть Россию среди лидеров биатлона. Если бы предложили, то почему нет?

Хотелось бы, чтобы российские атлеты вернулись на прежние позиции. Но я понимаю, что федерации сложно наладить взаимодействие с регионами. А тренеру тяжело преодолеть внутренние противоречия.

Но если мне дадут полный карт-бланш, то я готов. Не могу сказать точно, но я бы задумался. Не знаю, смогу ли покинуть надолго свою семью", — заявил Фуркад в эфире "Матч ТВ".