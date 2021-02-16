Главный тренер сборной России Валерий Польховский назвал состав команды на мужскую индивидуальную гонку. Старт состоится 17 февраля и начнётся в 16.30.
Польховский в эфире "Матч ТВ" не хотел заранее называть состав на гонку, но затем сдался под напором Дмитрия Губерниева. Главный тренер команды заявил, что участие в индивидуальной гонке не примут Антон Бабиков и Эдуард Латыпов.
"Почему Латыпов не выйдет? Мы смотрим вперёд, дальше у нас эстафеты. Нужно выходить и брать медали", — заявил Польховский.
Таким образом, участие в индивидуальной гонке примут:
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