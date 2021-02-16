Чемпион России по кикбоксингу арестован за перестрелку в "Москва-Сити"

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте до 18 мая чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева. Мужчину обвиняют по статье 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия"), сообщает ТАСС.

Следствие считает, что Асадулаев был замешан в перестрелке в башне "Око" делового центра "Москва-Сити" в ноябре 2017 года. Тогда в результате стрельбы пострадали семь человек, из которых двое были сотрудниками Росгвардии.

Перестрелка произошла между охранниками миллиардера Гавриила Юшваева и сотрудниками ЧОП "Москва-Сити". Асадулаев всё это время скрывался от следствия.

25-летний спортсмен в 2013 году выиграл чемпионат России по кикбоксингу в весе до 75 кг. Также в его активе два титула чемпионата Москвы по тайскому боксу.