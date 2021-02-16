Дадонов признан первой звездой дня в НХЛ

Форвард "Оттавы Сенаторз" Евгений Дадонов назван экспертами НХЛ первой звездой дня. Нападающий в игре с "Торонто" (6:5) забросил две шайбы. Россиянин перевёл встречу в овертайм, а затем записал на свой счёт победный гол.
Дадонов в этом сезоне провёл 17 матчей, в которых забросил шесть шайб и сделал две результативные передачи. Ранее форвард выступал за "Флориду".
Второй звездой дня стал нападающий "Чикаго" Доминик Кубалик, оформивший дубль в игре с "Детройтом" (3:2). Третья звезда - форвард "Каролины" Брок Макгинн, который заработал четыре очка (два гола и две передачи) во встрече с "Коламбусом" (7:3).
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