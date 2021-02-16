Туктамышева хотела уйти из фигурного катания, но не предать тренера

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что её посещали мысли о завершении карьеры. Спортсменка задумывалась о том, чтобы уйти из спорта в 2017 году, когда у неё получалось посредственное катание.

Также Туктамышева заявила, что никогда не сменит тренера. Всю карьеру фигуристка занимается у Алексея Мишина.

"Предать тренера, который вложил душу в тебя… было бы очень глупо, мне кажется. Я бы себе точно не простила такое. Мишин навсегда", — заявила Лиза в интервью Василию Конову.

Когда Туктамышева уйдёт из спорта

Чемпионка мира заявила, что не уйдёт из фигурного катания, пока не прыгнет четверной в произвольной программе и не докатает её чисто. До Игр-2022 в Пекине Туктамышева не собирается завязывать с выступлениям.

"Думаю, что до Олимпиады 100%, а после Олимпиады посмотрим. Но тело пока говорит: "Катайся, Лиза, всё нормально", — заявила Туктамышева.