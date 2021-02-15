Дортмундскую "Боруссию" возглавит тренер мёнхенгладбахской команды

Главным тренером дортмундской "Боруссии" летом станет Марко Розе, который сейчас возглавляет мёнхенгладбахскую "Боруссию". Он работает в нынешней команде с 2019 года.
Дортмундскую "Боруссию" сейчас возглавляет хорват Эдин Терзич. Сейчас команда занимает шестое место в Бундеслиге, а также участвует в плей-офф Лиги чемпионов.
Розе ранее вывел гладбахцев в Лигу чемпионов. Команда так же вышла в 1/8 финала турнира. 24 февраля "Боруссия" сыграет с "Манчестер Сити".
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