Занин объяснил, как был выбран состав на индивидуальную гонку ЧМ

Корреспондент "Матч ТВ" Дмитрий Занин рассказал, как был выбран состав на женскую индивидуальную гонку чемпионата мира в Поклюке. Ранее "Правда.Ру" сообщала, что во вторник на старт выйдут Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Татьяна Акимова и Лариса Куклина.
По словам Занина, Евгения Павлова не побежит индивидуальную гонку, потому что у неё не получилось в спринте и гонке преследования.
Кайшева получила место в составе из-за того, что она была лучшей в индивидуальных гонках сезона. Занин назвал Миронову лидером сборной и единственной, кто может соперничать за медали при точной стрельбе.
"Лариса Куклина и Татьяна Акимова приехали крайними, и им обещали, что дадут индивидуальную гонку. Вот их обеих и поставили", — заявил Занин в эфире "Матч ТВ".
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