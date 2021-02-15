Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал предварительный старт-лист на масс-старты чемпионата мира в Поклюке. Гонки состоятся в последний день турнира, 21 февраля.
Предварительный список составлен по результатам спринта и гонки преследования. Окончательный старт-лист будет сформирован после индивидуальной гонки.
В предварительном списке одна россиянка - Ирина Казакевич. Также пока в масс-старт попадают Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Матвей Елисеев. Все российский биатлонисты пока попадают в финальную гонку по заработанным очкам на чемпионате мира.
Полностью предварительный старт-лист на женский масс-старт можно посмотреть здесь, на мужской - здесь.
Старт-лист на гонки с массовым стартом чемпионата мира формируются по трём категориям:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Одинокий актёр, исполняющий в популярном сериале роль патологоанатома, ушёл из жизни 13 февраля.