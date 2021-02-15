IBU опубликовал предварительный состав на масс-старт ЧМ по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал предварительный старт-лист на масс-старты чемпионата мира в Поклюке. Гонки состоятся в последний день турнира, 21 февраля.

Предварительный список составлен по результатам спринта и гонки преследования. Окончательный старт-лист будет сформирован после индивидуальной гонки.

В предварительном списке одна россиянка - Ирина Казакевич. Также пока в масс-старт попадают Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Матвей Елисеев. Все российский биатлонисты пока попадают в финальную гонку по заработанным очкам на чемпионате мира.

Полностью предварительный старт-лист на женский масс-старт можно посмотреть здесь, на мужской - здесь.

Как формируется состав на масс-старт чемпионата мира

Старт-лист на гонки с массовым стартом чемпионата мира формируются по трём категориям:

все призёры спринта, гонки преследования, индивидуальной гонки;

биатлонисты из топ-15 общего зачёта Кубка мира;

остальные места получают спортсмены, которые набрали наибольшее количество очков на чемпионате мира.