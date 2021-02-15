Губерниев рассказал о накалённой обстановке в биатлонной сборной России

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев рассказал об атмосфере в биатлонной сборной России перед женской индивидуальной гонкой. По его словам, в команде отказались от интервью, а обстановка напряжённая.
"Чую, заплачет Тириль Экхофф. Обстановка в женской команде непростая. Я бы сказал, что обстановка накаленная", — написал Губерниев в Telegram.
Индивидуальная гонка у женщин состоится 16 февраля. Спортсменки выйдут на старт в 16.05 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что участие в индивидуальной гонке примет Светлана Миронова, которая пока неудачно выступает на чемпионате мира. Экс-глава СБР Владимир Драчёв в интервью "Правде.Ру" рассказал, что происходит со спортсменкой во время чемпионата мира.
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