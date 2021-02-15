Модель Playboy обвинила Боатенга в доведении до самоубийства девушки

Модель Playboy Мелисса Хоу заявила, что защитник "Баварии" Жером Боатенг виноват в смерти его бывшей девушки Каси Ленхардт. Женщина была найдена мёртвой 9 февраля, спустя неделю после расставания с игроком.
По словам Хоу, Боатенг довёл Касю до самоубийства. Полиция пока не объявила о причинах смерти женщины или подозрениях к футболисту.
"Шокирована, что все закончилось смертью. Но Жером так долго играл с жизнями девушек, что нечто подобное должно было произойти", — приводит Bild слова Хоу.
Боатенг после расставания обвинил Ленхардт в том, что она обманом разрушила его отношения с другой девушкой Ребеккой.
"Прошу прощения перед всеми, а особенно перед своей бывшей девушкой Ребеккой. Кася разрушила наши отношения обманом", — сказал Боатенг.
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