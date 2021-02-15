Драчёв объяснил, что происходит с Мироновой на чемпионате мира

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР), двукратный олимпийский призёр Владимир Драчёв в интервью "Правде.Ру" рассказал о том, что происходит со Светланой Мироновой на чемпионате мира.
Биатлонистка, которая претендует на роль лидера команды, неудачно выступила на своём этапе смешанной эстафеты, а в спринте не попала в топ-60 и пропустила гонку преследования.
"Я ее сам лично вытащил в сборную, когда в 2018 году пришел президентом, мы ее готовили. У нее очень хорошая функциональная подготовка, но слабенькая психологическая. Она, конечно, "ломается" на главных стартах, она не может держать удар так сильно. Но ее потенциал очень высокий. И уже третий год пытаются сделать лидера сборной, но чтобы она именно оставалась этим лидером на главных стартах сезона. Вот это с ней происходит всегда как-то с осложнением", — заявил Драчёв.
По словам Драчёва, у Мироновой есть потенциал, поэтому тренер женской команды Михаил Шашилов ей доверяет.
"У нее есть потенциал. Здесь я понимаю отчасти Михаила Шишилова, потому что он в нее верит, он знает ее уровень и он надеется, что она справится. Плюс у нас же еще один из вопросов, который не менее важный, — это участие нашей сборной в масс-старте — в последней гонке чемпионата мира. На данный момент никто из наших девочек не попадает. Поэтому если и есть шанс поставить, например, Миронову, она гипотетически может выстрелить, вдруг выстрелить хорошо, одну-две минуту — она попадет в шестерку — в десятку, может, и ближе быть. И тогда у нас будет хотя бы одна спортсменка — представитель России в масс-старте", — считает Драчёв.
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