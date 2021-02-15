Магомед Исмаилов рассказал, как получил травму в ДТП

Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о том, как стал участником ДТП. Видео с места событий он опубликовал в Instagram.

В ролике Исмаилов рассказал, как произошла авария. По его словам, водитель, который двигался впереди, хотел пропустить пешехода на переходе и резко затормозил. Мага "зевнул" этот момент и врезался в автомобиль.

"Я думал, он проедет, и зевнул этот момент. Короче, засадился я. Чуть-чуть меня понесло, потерялся, даже чуть руль не задушил", — заявил Исмаилов.

Также Исмаилов показал две ссадины на голове. Боец пообещал, что после ДТП в следующем поединке будет идти на противника ещё жестче.